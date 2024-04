Mulher leva tio morto ao banco para conseguir empréstimo

Uma mulher levou o tio morto ao banco para tentar conseguir um empréstimo, mas acabou detida. O estranho caso aconteceu terça-feira, no Rio de Janeiro, Brasil.

Érika S. procurava conseguir um crédito de 17 mil reais, o equivalente a três mil euros, com a assinatura do tio.

A mulher levou o tio, que estava morto há algum tempo, numa cadeira de rodas. O momento foi filmado pelas câmaras de vídeovigilância do banco e a conversa também ficou gravada.

“Tio, tá ouvindo? O senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como”, segundo um excerto da conversa citada pelo site de informação G1.

No entanto, as funcionárias da instituição bancária suspeitaram do comportamento da mulher - e de toda a situação - e chamaram a polícia.

Érika S. foi detida pelas autoridades e o corpo do tio, de 68 anos, foi levado para o Instituto de Medicina Legal para a realização de perícias.

A mulher é suspeita de vários crimes, entre os quais furto através de fraude e profanação de cadáver.