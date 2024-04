Mediterrâneo. GNR e Força Aérea resgatam 56 migrantes ao largo do Cabo da Gata

A Guarda Nacional Republicana (GNR) através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) com a Lancha de Patrulhamento Costeiro (LPC) Bojador resgatou 56 migrantes, ao largo do Cabo Gata, a sudoeste de Almeria, em Espanha, na passada segunda-feira.

Em comunicado, a GNR indica que a operação de salvamento verificou-se após um alerta da aeronave C-295M da Força Aérea Portuguesa, dando conta duma pequena embarcação com 15 pessoas a bordo, todos homens, a sudoeste de Almeria, em Espanha.

“No mesmo dia, e após este primeiro resgate, o Sistema Integrado de Vigilância Exterior (SIVE) da Guardia Civil detetou uma outra embarcação, tendo sido a LPC novamente acionada. A LPC Bojador conseguiu detetar uma pequena embarcação de pesca, tendo sido resgatados as 41 pessoas que seguiam a bordo”, acrescenta o documento.

Devido à falta de condições de segurança das embarcações, os militares da GNR deram início à operação de transferência dos migrantes para bordo da embarcação portuguesa, nomeadamente, de 51 homens, uma mulher e quatro crianças.

No seguimento da ação, os militares da Guarda identificaram um homem, por suspeita de ligação à rede de imigração ilegal que foi entregue às autoridades locais que prosseguem com a investigação.

Foram ainda apreendidas as embarcações e equipamentos de navegação auxiliares, também entregues às autoridades locais.

A GNR, através da Unidade de Controlo Costeiro e com a lancha “Bojador”, participa na operação “INDALO 2024”, que decorre até esta quarta-feira, sob a égide da Agência da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), no âmbito da coordenação operacional nas fronteiras externas da União Europeia.

O objetivo principal é atuar na vertente da vigilância fronteiriça, controlo de fluxos de imigração irregular, combate à criminalidade transfronteiriça, reforço da cooperação europeia ao nível de Guarda Costeira e apoiar operações de busca e salvamento.

Desde 2021, a Bojador participou em diversas missões de Busca e Salvamento, tendo contribuindo para a deteção e resgate de centenas de migrantes no Mediterrâneo, em cooperação com outras forças, nomeadamente com a Guardia Civil, em Espanha, e com a Guardia di Finanza e a Guarda Costiera, ambas de Itália.