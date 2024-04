Macron inicia comemorações do 80.º aniversário do Dia D com homenagem à Resistência

O Presidente francês, Emmanuel Macron, iniciou, esta terça-feira, o programa de comemorações do 80.º aniversário do Dia D em Vercors, no sudeste da França, onde homenageou a resistência à ocupação nazi durante a Segunda Guerra Mundial.

Vassieux-en-Vercors foi palco de um massacre de civis durante a Segunda Grande Guerra, em 1944, quando 73 habitantes foram mortos pelo exército alemão. Os nomes destes mártires estão gravados numa placa comemorativa.

Esta foi a primeira vez que um Presidente francês em funções participou numa cerimónia de homenagem na cidade montanhosa, que tem apenas 330 habitantes, mas que guarda a memória de "uma época em que os franceses não gostavam uns dos outros", afirmou o chefe de Estado francês.

Com a ocupação da França pelas forças alemãs em 1940, o país ficou dividido entre os franceses colaboracionistas, que apoiavam a invasão alemã e o nazismo, e a resistência, muito presentes na região de Vercors, constituída pelos que não aceitavam a submissão ao poder nazi.

O dia 16 de abril corresponde ao primeiro ataque da milícia francesa, quando os franceses estavam "prontos para matar outros franceses e com eles, uma certa ideia de França" consumida pelo "espírito de derrota, inseparável do ódio à República", afirmou Macron.

"Lembremo-nos também destes franceses, das suas escolhas e dos seus erros", declarou Emmanuel Macron, depois de saudar a memória da cidade que enfrentou o ocupante.

Para o Presidente francês, "é preciso lembrar o caminho de Vercors, a vertigem do declínio ou o solavanco rumo ao cume".

A escolha deste dia contrasta com a tradição das comemorações do dia 21 de julho em Vercors, data do ataque final das tropas alemãs que mataram 840 combatentes e civis, na maior operação de repressão contra a resistência em toda a Europa Ocidental.

O Dia D, quando ocorreu o desembarque das tropas aliadas na Normandia em 06 de junho de 1944, permitiu a libertação da França e, consequentemente, o início da operação militar decisiva para a vitória dos aliados e para o fim da Segunda Guerra Mundial.

O anúncio desta deslocação do Presidente francês a Vercors para as comemorações da libertação foi feito a 06 de março num vídeo, onde anunciou também um "vasto programa" que inclui milhares de "eventos locais" de "âmbito nacional ou internacional", incluindo a presença do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no ponto alto das comemorações em memória dos desembarques aliados na Normandia, no dia 06 de junho.

Os organizadores anunciaram hoje que a Rússia será convidada para a comemoração de junho, mas não o seu Presidente, Vladimir Putin, devido à invasão russa da Ucrânia, que teve início em fevereiro de 2022.