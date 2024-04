Colégio Eleitoral dos EUA está mais perto (mas ainda longe) de acabar

O estado do Maine, nos Estados Unidos da América (EUA), vai juntar-se a 17 outros estados norte-americanos num pacto para eleger o Presidente através do voto popular nacional, e não através do Colégio Eleitoral, depois de a governadora ter anunciado na segunda-feira que vai deixar a proposta tornar-se lei. Mas ainda faltam 61 votos eleitorais para o pacto entrar em efeito.

Na segunda-feira, a governadora Janet Mills, do Partido Democrata, anunciou que ia deixar passar a proposta, mas não assinou a lei por considerar que há lados diferentes com razão no debate sobre o Pacto Interestadual do Voto Popular Nacional.

Se alguns críticos apontam que pequenos estados, como o Maine, podem ficar desfavorecidos com o fim do Colégio Eleitoral, os proponentes sublinham que dois dos quatro últimos presidentes – George W. Bush e Donald Trump – foram eleitos apesar de não serem os mais votados a nível nacional.

Janet Mills afirmou que “a pessoa que conquista mais votos deve tornar-se Presidente. Fazer outra coisa parece ir contra as fundações democráticas do nosso país”.

Que pacto é este?

O Pacto Interestadual do Voto Popular Nacional é um acordo iniciado em 2006, com o objetivo de garantir que o ocupante da Sala Oval da Casa Branca é o candidato que recebeu mais votos em todo o país.

O plano surgiu depois da eleição presidencial de 2000. Nesse ano, Al Gore foi derrotado no Colégio Eleitoral por George W. Bush após perder o estado da Flórida - numa longa recontagem dos votos que só foi parada pelo Supremo Tribunal, mais de um mês depois.

Bush ficou com uma vantagem de 537 votos naquele estado e, assim, de acordo com as regras do Colégio Eleitoral, com todos os eleitores daquele estado. Mas, a nível nacional, tinha quase menos 544 mil votos que o Democrata Al Gore.