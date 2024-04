Donald Trump descreve julgamento do caso Stormy Daniels como “farsa”

O ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o julgamento de que é alvo a propósito do caso Stormy Daniels se trata de uma farsa. As audiências começaram esta segunda-feira, no tribunal de Manhattan, em Nova Iorque.

"Parece que o juiz não me vai permitir escapar a esta fraude, a este julgamento fraudulento. É uma caça às bruxas política que continua. Não vamos ter um julgamento justo e isso é triste”, disse aos jornalistas, sem responder a perguntas.

Donald Trump é acusado de 34 crimes relacionados com a falsificação de registos comerciais no âmbito de um alegado esquema com o objetivo de esconder um suposto encontro sexual com a atriz de filmes para adultos, Stormy Daniels.

Por 130 mil dólares (pouco mais de 100 mil euros), a atriz terá concordado em manter silêncio sobre uma relação sexual com o bilionário republicano 10 anos antes, quando este já era casado com Melania Trump. Os factos remontam à campanha eleitoral para as presidenciais de 2016.

À saída do tribunal, esta segunda-feira, o atual recandidato às eleições presidenciais norte-americanas, repetiu ser vítima de uma interferência eleitoral.



“Eu não estou na Geórgia, na Flórida ou na Carolina do Norte a fazer campanha como deveria. É perfeito para os democratas de esquerda radical. É exatamente isso que eles querem. Trata-se de interferência eleitoral. É só disso que se trata", afirmou.

O juiz proibiu Donald Trump de assistir à cerimónia de graduação do seu filho Barron Trump. O ex-presidente norte-americano é obrigado a comparecer no julgamento que deverá prolongar-se até maio.



A primeira sessão serviu para definir os 12 jurados do caso e o julgamento prossegue esta terça-feira.

É a primeira vez que um ex presidente dos EUA é processado criminalmente.