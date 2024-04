Quatro esfaqueados em novo incidente em Sydney

Quatro pessoas ficaram feridas num ataque com arma branca no interior de uma igreja em Wakeley, nos subúrbios da cidade de Sydney, na Austrália.

As vítimas são quatro homens, um deles um antigo bispo da Antiga Igreja Assíria do Oriente que foi atacado durante a homilia e em pleno altar.

O autor do ataque pôs-se em fuga, mas foi entretanto detido.

Segundo o Daily Mail , a cerimónia religiosa estava a ser transmitida na página da igreja no YouTube e as imagens mostram o bispo Emmanuel a olhar com espanto enquanto o agressor, repentinamente, desfere golpes sobre o seu rosto e cabeça.