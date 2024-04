Contra-ataque de Israel pode ocorrer ainda hoje, Netanyahu quer evitar guerra regional

A reunião do gabinete de guerra de Israel, convocada por Benjamin Netanyahu para esta segunda-feira, já terminou.

De acordo com o “Times of Israel”, foram equacionadas várias possíveis respostas “dolorosas” ao ataque do Irão, que ocorreu no passado sábado à noite.

A prioridade de Netanyahu terá sido determinar uma resposta célere, mas que também não espolete uma guerra regional. E que não possa ser bloqueada ou gerar problemas junto dos EUA.

O contra-ataque de Israel pode até acontecer ainda hoje, disseram fontes do governo norte-americano ao “Wall Street Journal”, há poucas horas.

O ataque do Irão terá afetado os planos de Israel para Gaza. A “CNN” internacional conta que o início da ofensiva militar em Rafah – já anunciada há semanas - estava prevista para esta segunda-feira.