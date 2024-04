Parlamento Europeu aprova (com protestos) novo pacto sobre migração e asilo

O Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira os 10 textos que compõem o pacto sobre migração e asilo na União Europeia. A sessão foi interrompida por protestos logo após a adoção da primeira resolução sobre esta legislação, proposta inicialmente em 2020 pela Comissão Europeia para partilhar de forma mais equitativa as responsabilidades entre os países da UE face aos fluxos migratórios.

Os textos aprovados consistem no estabelecimento de um regulamento para os procedimentos dos pedidos de asilo nas fronteiras, um regulamento para a gestão do asilo e da migração entre os Estados-membros, outro para a triagem dos migrantes de países terceiros em situação irregular nas fronteiras externas, a expansão da Eurodac (uma base de dados biométrica sobre migração) para a recolha de imagens faciais, e o apoio aos países em situações de crise migratória.

Outras medidas do pacto incluem o Quadro de Reinstalação na União (por motivos humanitários), uma atualização do regulamento para as condições de asilo, uma revisão da diretiva de condições de acolhimento, a expansão do Sistema Europeu de Informação sobre Registos Criminais para pessoas estrangeiras aos países da UE, e ainda a uniformização das regras para o reconhecimento do estatuto de refugiado ou de proteção subsidiária.

O acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeu tinha sido alcançado em dezembro de 2023. Os Estados-membros da UE aprovaram o acordo em fevereiro de 2024, mas o passo final é a aprovação no Conselho Europeu por maioria qualificada - algo que deve acontecer a 29 de abril, segundo a agência Lusa.

Manifestantes atiraram aviões de papel para o plenário

A sessão do plenário, na sede do Parlamento Europeu em Bruxelas, foi interrompida por protestos logo após a aprovação da primeira medida - a expansão do Sistema Europeu de Informação sobre Registos Criminais. Manifestantes levantaram-se, começaram a gritar "este pacto grita - votem não" e atiraram aviões de papel para os eurodeputados.