Ucrânia derruba 17 drones russos e regista ataques com mísseis

A força aérea ucraniana informou este domingo que derrubou 17 drones 'Shahed' russos durante a noite, e deu conta de ataques com vários mísseis que não foram intercetados.

"Durante a madrugada de 7 de abril de 2024, o inimigo atacou com um míssil guiado X-31 desde a região ocupada de Lugansk e com um míssil balístico 'Iskander-M' desde a Crimeia", anunciou a força área ucraniana no reporte diário através do canal Telegram.

As forças de defesa da Ucrânia "derrubaram 17 drones inimigos 'Shahed' 131/136 nas regiões de Kharkiv, Dnipro e Poltava", acrescentou.

Na madrugada de sábado, um ataque com mísseis S-300 contra a região de Kharkiv (norte) provocou a morte de seis civis e uma dezena de feridos, assim como vários danos materiais.

Numa entrevista, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, afirmou no sábado que para proteger efetivamente o espaço aéreo ucraniano são necessários 25 sistemas de mísseis 'Patriot', com seis a oito baterias cada um.