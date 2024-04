Nova ronda de negociações para cessar-fogo em Gaza começa este domingo

Uma nova ronda de negociações com o objetivo de chegar a um cessar-fogo na Faixa de Gaza, em troca da libertação de reféns mantidos pelo Hamas, começa este domingo no Cairo, capital do Egito. O Hamas anunciou este sábado que vai participar com uma delegação, mas Israel não confirmou a presença.

No dia em que a guerra entre Israel e o Hamas, que levou à destruição da Faixa de Gaza pelas forças israelitas, chega aos seis meses, o Hamas volta à mesa de negociações, mediada pelo Egito e outros parceiros internacionais, como o Qatar e os Estados Unidos da América.

Israel anunciou que não tinha ainda decidido se iria participar na nova ronda. Segundo o jornal britânico "The Guardian", o governo israelita está preocupado que as negociações sejam "mais teatro político do que progresso verdadeiro".