Guterres espera que ajuda a Gaza possa aumentar depois de Israel ter reconhecido "erros"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse nesta sexta-feira que espera que Israel crie as condições para um aumento rápido e efetivo da ajuda humanitária à Faixa de Gaza, descrevendo a situação no enclave palestiniano após seis meses de guerra como "absolutamente desesperada".

Israel aprovou a reabertura da passagem de Erez para o norte de Gaza e o uso temporário do porto de Ashdod, no sul de Israel, depois de o presidente dos EUA exigir medidas para aliviar a crise humanitária em Gaza. Joe Biden afirmou que que poderiam ser impostas condições ao apoio dos EUA a Israel se tal não acontecesse.

"Quando se fecham as portas da ajuda, abrem-se as portas para a fome. Mais de metade da população – mais de um milhão de pessoas – enfrenta uma fome catastrófica. As crianças em Gaza morrem por falta de comida e água", disse Guterres aos jornalistas.

“Isso é incompreensível e totalmente evitável”, disse ele. “Nada pode justificar a punição coletiva do povo palestiniano”.