Três mortos em alegado ataque terrorista contra esquadra da polícia no Irão

O vice-chefe da esquadra e dois outros agentes de segurança morreram "após o ataque do grupo terrorista Jaish al-Adl à esquadra número 11 da cidade de Chabahar", acrescentou.

Em janeiro, o Irão lançou ataques aéreos contra o Baluchistão, uma província no sudoeste do vizinho Paquistão, visando o que Teerão disse serem esconderijos do grupo armado sunita anti-iraniano Jaish al-Adl (Exército da Justiça), causando a morte de duas crianças.

Em resposta, o Paquistão chamou o embaixador em Teerão e lançou ataques aéreos contra os alegados esconderijos de grupos separatistas do Baluchistão no interior do Irão, na província de Sistão, matando pelo menos nove pessoas.

A tensão entre o Paquistão e o Irão acabou por ser atenuada depois de os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países se terem encontrado e prometido trabalhar em conjunto para melhorar a cooperação em matéria de segurança.