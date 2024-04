Seis mineiros resgatados de pedreira em Taiwan após sismo

Seis mineiros que tinham ficado presos numa pedreira devido ao sismo que atingiu Taiwan na quarta-feira foram resgatados esta quinta-feira por equipas que ainda procuram 101 pessoas retidas em túneis ou em zonas montanhosas isoladas.

A autoridade de proteção civil de Taiwan divulgou um vídeo de um helicóptero a realizar duas missões para resgatar seis trabalhadores de uma pedreira de gesso em Hejen, na região de Hualien, no leste da ilha, perto do epicentro do sismo.