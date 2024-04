Médico palestino-norte-americano abandonou reunião com Biden

Um médico com dupla nacionalidade palestino-norte-americana abandonou de forma abrupta uma reunião com o presidente Joe Biden, na terça-feira, um sinal do crescente mal-estar da comunidade árabe nos EUA, pelo apoio à ofensiva israelita na Faixa de Gaza.

Segundo a cadeia televisiva CNN e a rádio NPR, trata-se de Thaer Ahmad, médico no serviço de urgência de Chicago regressado recentemente aos EUA, depois de semanas de trabalho no Hospital Nasser, um dos maiores da Faixa de Gaza, agora inutilizado pelos ataques israelitas.