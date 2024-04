Sismo em Taiwan. Últmo balanço aponta para nove mortos e mais de 900 feridos

Pelo menos nove pessoas morreram esta quarta-feira e 946 ficaram feridas, de acordo com o último balanço feito pelo governo, do sismo de magnitude 7,5 na escala de Richter que abalou a costa de Taiwan. Há também 50 trabalhadores que viajavam em pequenos autocarros para um hotel situado num parque nacional que estão desaparecidos.

O sismo ocorreu pelas 09h00 (01h00 em Lisboa), com o epicentro situado perto de Hualien, a uma profundidade de 15,5 quilómetros, indicou o Centro Sismológico da China.

Foram já retirados todos os alertas de tsunami emitidos em Taiwan, Japão, Filipinas e pelo Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.

O primeiro abalo foi seguido por uma réplica de magnitude 6,2 na escala de Richter, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

De acordo com o Corpo Nacional de Bombeiros de Taiwan, a região de Hualien, a mais próxima do epicentro do sismo, ao largo do leste da ilha, foi a mais afetada. Nesta cidade com cerca de 100 mil habitantes, pelo menos dois edifícios residenciais desabaram parcialmente, deixando pessoas presas no interior. Os danos materiais foram consideráveis.

Uma residente, Linda Chen, de 48 anos, relata à Reuters, que a casa está em risco de colapsar. "Estamos tão nervosas. Temos tanto medo".

O presidente da autarquia de Hualien, Chiang Wanan, declarou o nível dois do centro de resposta a desastres na capital de Taiwan e pediu aos cidadãos que tenham cuidado e estejam atentos a possíveis novas réplicas.

Segundo o responsável, todas as pessoas presas no interior dos edifícios afetadas foram já retiradas e os trabalhos de demolição já tiveram início para precaver derrocadas não controladas. Foram ainda resgatas 70 pessoas presas em túneis, entre as quais duas de nacionalidade alemã.

Mais a norte, no município de Xiulin, algumas pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas enquanto faziam uma caminhada no trilho Taroko Dekaron. Uma outra vítima morreu após o veículo que conduzia ter sido atingido pela queda de pedras perto de um túnel rodoviário.