Pelo menos 29 mortos em incêndio em Istambul

Pelo menos 29 pessoas morreram, esta terça-feira, quando um incêndio deflagrou durante as obras de renovação de uma discoteca no centro de Istambul, informou o gabinete do governador da cidade na terça-feira.

O incêndio deflagrou durante as obras de renovação da discoteca Masquerade, situada no rés do chão e na cave de um edifício residencial de 16 andares, no bairro de Gayrettepe, na cidade.

As vítimas mortais são trabalhadores da construção civil, anunciou o Governo de Istambul num comunicado oficial. Após o alerta, os bombeiros, as equipas médicas e a polícia chegaram rapidamente ao local, tendo as forças da ordem assegurado a segurança da zona.

O incidente foi registado às 12h47, horário local (10h47 em Lisboa), e os bombeiros - 31 veículos e 86 efetivos - combateram as chamas e controlaram a situação.

"Os esforços das equipas de socorro prosseguem no local do incidente", acrescenta o comunicado.