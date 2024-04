Criança de 12 anos morre em tiroteio em escola primária na Finlândia

Uma criança de 12 anos morreu, esta terça-feira, na sequência de um tiroteio numa escola primária na Finlândia. Pelo menos mais dois outros menores foram também atingidos e transportados para o hospital em estado grave.

Segundo avança a polícia local, em conferência de imprensa, o suspeito, já detido, também tinha 12 anos. Durante o interrogatório preliminar, a criança admitiu a culpa e entregou-se às autoridades em Siltamaki depois de uma perseguição policial. A arma, uma pistola, pertencia a um familiar.

Ainda não se conhecem os motivos que levaram a criança a cometer este crime. Como tem menos de 15 anos, será agora entregue aos serviços sociais.

O ataque ocorreu na escola de Viertola, no subúrbio de Vantaa, em Helsínquia e está a ser tratado pelas autoridades como um homicídio e tentativa de homicídio.



A escola estima ter cerca de 800 alunos, do primeiro ao nono ano, e 90 funcionários. A polícia chegou ao local em nove minutos, asseguraram as autoridades, que foram alertadas do incidente via denúncia.

O primeiro-ministro da Finlândia, Petteri Orpo, já reagiu ao tiroteio, que apelidou de "profundamente chocante", garantindo que está a acompanhar de perto a situação.

[Notícia atualizada às 11h37 de 2 de abril de 2024]