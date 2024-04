Avalancha faz três mortos em estância de esqui na Suíça

A informação foi avançada pela polícia do cantão de Valais nas redes sociais, que explica que a avalancha aconteceu pouco depois das 14h00 locais (menos uma hora em Lisboa).

As buscas foram suspensas por hoje e não ficou claro se há mais pessoas desaparecidas.

No sul dos Alpes têm sido sentidos, nos últimos dias, fortes ventos e nevões e a previsão é de que as más condições atmosféricas continuem.



“Devem ser esperadas avalanchas espontâneas grandes a muito grandes”, avançou o Instituto para o Estudo de Neve e Avalanches (SLF) suíço, nesta segunda-feira, dia em que o nível de alerta subiu para 4 (o segundo mais alto) em partes dos Grisões, cantão no leste da Suíça, e nos vales do sul de Valais, no sul.

Segundo a imprensa local, este inverno já morreram 14 pessoas, a maioria esquiadores cross-country, na sequência de avalanchas na Suíça. O número está ligeiramente abaixo da média, que é de 17 mortes até ao final de março.



[notícia atualizada às 21h33]