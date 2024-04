Ataque israelita ao consulado iraniano na Síria faz seis mortos

Um ataque aéreo atribuído a Israel atingiu, esta segunda-feira, um edifício próximo da embaixada iraniana em Damasco, na Síria, provocando seis mortes, segundo avançado pela comunicação social da região.



A Reuters cita o site de notícias SSN do Irão, que alega que o ataque aéreo israelita visou especificamente o consulado e a residência do embaixador do Irão em Damasco.

De acordo com a agência noticiosa estatal síria, SANA, o edifício estava completamente destruído e que os edifícios adjacentes também tinham sido danificados.



Fonte de segurança libanesa, citada pela Reuters, afirmou que o ataque aéreo matou Mohammad Reza Zahedi, um alto comandante do Corpo da Guarda Revolucionária do Irão - informação que foi também confirmada pela SNN.

A televisão estatal iraniana afirmou que vários diplomatas iranianos foram mortos no ataque.



O grupo de monitorização britânico Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse que o ataque atingiu "o edifício de um anexo à embaixada iraniana (...) em Damasco, matando seis pessoas".



Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Síria e do Irão foram vistos no local.



Ministro dos Negócios Estrangeiros sírio denuncia ataque ao consulado do Irão



Faisal Mekdad afirmou que o seu país "condena veementemente" os ataques israelitas ao consulado e à residência do embaixador do Irão na capital síria. Em comunicado divulgado pela agência noticiosa estatal síria, SANA, Mekdad afirmou que o "ataque terrorista" matou "um certo número de vidas inocentes", sem entrar em pormenores.

Israel "não poderá afetar as relações entre o Irão e a Síria", acrescentou.

Este ataque representa uma aparente escalada do conflito no Médio Oriente que colocaria Israel contra o Irão e os seus aliados.

Desde o ataque do Hamas a Israel que se intensificaram os ataques aéreos na Síria contra a milícia libanesa Hezbollah e o Corpo de Guardas Revolucionários do Irão (IRGC), que apoiam o governo do Presidente Bashar al-Assad.



[Em atualização]