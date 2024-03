Xiaomi vendeu 50 mil carros elétricos em 27 minutos

A tecnológica chinesa Xiaomi anunciou esta sexta-feira a venda dos primeiros 50 mil veículos elétricos, 27 minutos depois do lançamento oficial do novo carro com o qual se estreou nos automóveis e onde quer liderar em 20 anos.

O evento de lançamento foi ontem, em Pequim, contou com a presença do fundador da empresa, Lei Jun, que anunciou o preço de venda ao público da sua grande aposta pessoal: 215.900 yuan (27.667 euros) para o modelo de entrada e 299.900 yuan (38.432 euros) para o modelo mais poderoso, o SU7 Max.

"É 30.000 yuan (3.851 euros) mais barato do que o Modelo 3", afirmou Lei Jun, numa comparação com o modelo mais popular da norte-americana Tesla, cujo preço de venda na China começa em 245.900 yuan (31.571 euros).

Embora a bolsa de valores de Hong Kong não tenha negociado devido ao feriado de Sexta-Feira Santa, as ações da Xiaomi nos Estados Unidos registaram uma recuperação significativa de 12,51%, após o anúncio da empresa.

A apresentação foi seguida por mais de dois milhões de espetadores através de várias plataformas, incluindo a chinesa WeChat, Youtube e X (antigo Twitter), e contou com a presença de cerca de mil pessoas, incluindo os diretores executivos de grandes marcas chinesas como Nio, Xpeng, Li Auto e BYD.

O lançamento do Xiaomi SU7 segue-se à publicação na terça-feira de um lucro anual recorde em 2023 da campeã mundial dos veículos elétricos BYD, sediada em Shenzhen, no sudeste da China.

O mercado de veículos elétricos chinês expandiu-se a uma velocidade vertiginosa nos últimos anos. Várias marcas chinesas estão agora a desafiar os principais fabricantes alemães, norte-americanos e japoneses.

As expectativas da Xiaomi nesta área são altas e esta é uma aposta forte do fundador da empresa que fez uma aposa pessoal. Três anos depois de decidir entrar no mercado dos automóveis elétricos, o fundador da empresa, Lei Jun, sublinha que a Xiaomi desenvolveu tecnologia em 5 áreas chave que podem acelerar a indústria e mostra confiança de que pode ultrapassar a Tesla.

Para já avança com três modelos diferente, sendo que a versão base do SU7 da Xiaomi tem uma aceleração dos 0 aos 100 quilómetros por hora em 2,78 segundos, e atinge uma velocidade máxima de 265 quilómetros por hora, na gama mais alta.