Grécia. Sismo de cerca de 5.8 graus no sul do país

Um sismo de cerca de 5.8 graus na escala de Richter ocorreu esta sexta-feira na Grécia.

O terramoto sentiu-se no sul do país, pouco depois das 07h00, hora de Portugal continental.

O epicentro foi registado junto à ilha de Strofades, perto da cidade Patras, que é o principal centro urbano da península do Peloponeso.

O abalo foi sentido a muitos quilómetros de distância, incluindo a capital Atenas, que fica a mais de 200 quilómetros do epicentro.

As ondas de choque do sismo foram também sentidas mais a sul, na ilha de Creta.



De acordo com os dados do Centro Sismológico da região do Mediterrâneo, centenas de pessoas deram conta de um tremor de terra moderado, que durou até um minuto.

Não há, até esta altura, relato de feridos ou danos materiais.



A Grécia está localizada numa zona onde a atividade sísmica é muito comum, mas a maior parte dos abalos passa despercebida e sem causar vítimas ou prejuízos materiais.

[notícia atualizada às 10h06]