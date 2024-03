IL quer 25 de Novembro no programa dos 50 anos do 25 de Abril

A Iniciativa Liberal vai avançar como uma das prioridades na nova legislatura a inclusão da data do 25 de novembro no programa de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

Em entrevista na RTP, o líder Rui Rocha descreveu que a proposta que vai avançar na Conferência de Líderes é “simbólica” e vem acompanhada da mudança do ciclo político.

“Houve um entendimento à esquerda de desvalorização da relevância do 25 de novembro. Entendemos que o 25 de abril é obviamente uma data fundadora da nossa democracia, mas é também importante celebrar o cinquentenário do 25 de novembro”, afirmou, indicando que esta é também uma “oportunidade para o PS se reconciliar com a sua própria história”.

Rui Rocha sublinha que a data deve ser incluída no programa do cinquentenário, mesmo a menos de um mês dos 50 anos do 25 de Abril, considerando-a “muitíssimo relevante” e descarta que o reconhecimento da data de novembro seja uma desvalorização à data de abril: “É uma data que merece ser valorizada.”

Entre outras medidas, o presidente da Iniciativa Liberal indicou que outra das prioridades é a revogação do pacote Mais Habitação, aprovado pelo PS na última legislatura.

Nos primeiros três meses, até meados de junho, o partido irá ainda voltar a propor a criação de um círculo de compensação, e o cheque-creche, uma medida anunciada durante a campanha, além de defender a prioridade de atribuição de médico de família para crianças até nove anos, grávidas e pessoas com mais de 65 anos.

E não se importa que o PSD tenha o crédito caso as medidas sejam aprovadas: “O que importa é resolver os problemas, depois quem é o autor da medida é menos relevante”, afirma Rui Rocha.

O líder da IL defende ainda aumentos para forças de segurança e para a regularização da carreira dos professores, mas espera ver os planos e quanto custam essas medidas.