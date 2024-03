Tragédia em Baltimore. Recuperado gravador de dados do navio cargueiro "Dali"

A equipa de mergulhadores recuperou o gravador de dados de viagem do navio-cargueiro que embateu ontem na ponte de Baltimore, nos Estados Unidos.

A informação é avançada pela imprensa norte-americana que cita a diretora-geral do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes dos EUA.

“Investigadores do National Transportation Safety Board (NTSB) dos EUA abordaram o navio Dali e recuperaram o gravador”, disse a presidente do NTSB, Jennifer Homendy.

O gravador de dados será agora analisado para perceber o que terá levado à perda de energia do navio que o levou à colisão na ponte.

O navio cargueiro "Dali" embateu num pilar da ponte Francis Scott Key, fazendo-a desmoronar e submergir no rio.

Entretanto, deverão ser retomadas as buscas para encontrar os seis desaparecidos que caíram ao rio, e que, de acordo com as autoridades, são já dadas como mortas.

O acidente atirou para o rio vários veículos e oito trabalhadores que se encontravam na ponte, tendo sido resgatadas duas pessoas, uma em estado grave.

Seis das pessoas que ficaram desaparecidas após a queda da ponte integravam uma equipa de construção que estava a reparar buracos no pavimento da ponte.

Segundo imagens divulgadas nas redes sociais, assim que o navio embateu num pilar, a estrutura partiu-se e, em apenas alguns segundos, caiu na água, enquanto a embarcação se incendiava.