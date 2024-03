"É um ultraje moral". Guterres alerta contra incursão israelita em Rafah

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, discursou no Egito, na fronteira com Gaza, este sábado, e apelou mais uma vez a um cessar fogo humanitário entre Israel e o Hamas "Isto é mais do que trágico. É um ultraje moral".

"Isto é mais do que trágico. É um ultraje moral. É mais do que hora para um cessar-fogo imediato. É tempo para um compromisso de ferro por Israel, para haver um acesso total a bens humanitários na faixa de Gaza", disse.

O secretário-geral da ONU apelou ao "tempo da compaixão do Ramadão", para pedir a libertação imediata de "todos os reféns.”



Guterres disse haver um claro consenso internacional de que qualquer ataque terrestre à cidade de Rafah, no sul de Gaza, causaria uma catástrofe humanitária e deve ser evitado.



O líder da ONU falou durante uma conferência de imprensa no aeroporto egípcio al-Arish, perto da fronteira de Rafah com Gaza, depois de Israel reiterar a ameaça de lançar uma grande operação militar em Rafah.