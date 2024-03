Macron vai pedir cessar-fogo à Rússia durante Jogos Olímpicos de Paris

O presidente francês, Emmanuel Macron, vai pedir um cessar-fogo na Ucrânia à Rússia durante a realização dos Jogos Olímpicos, em Paris.

A revelação foi feita numa entrevista a um canal de televisão ucraniano, lembrando que esta é a norma olímpica.

“Vai ser pedido. A regra do país organizador é estar em linha com o movimento olímpico. Esta é uma mensagem de paz. Vamos também seguir a decisão do Comité Olímpico”, diz, citado pela Reuters.

Apesar de condenar a guerra na Ucrânia, o Comité Olímpico Internacional permite que atletas russos participem nos Jogos Olímpicos que decorrem em Paris, de 26 de julho a 11 de agosto, em representação de uma bandeira “neutra”, tal como atletas bielorrussos.

A decisão sofreu contestação do Comité Olímpico Russo, que apesar disso indicou na quinta-feira que o país não irá boicotar a edição.

No dia anterior, a autarca de Paris, Anne Hidalgo, indicou em entrevista que preferia que russos e bielorrussos “não viessem”.

Em reação às declarações de Macron, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, pediu à França que deixe de entregar armamento à Ucrânia e questionou o presidente francês sobre se o país não deve também pedir um cessar-fogo a ambos os lados do conflito no Médio Oriente entre Israel e a Palestina, citada pela agência de notícias russa TASS.