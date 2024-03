Incêndio em Valência teve origem num eletrodoméstico de cozinha

O incêndio no edifício do bairro valenciano, onde morreram dez pessoas, foi um “acidente fortuito”, tendo começado num eletrodoméstico da cozinha de uma casa, indicou a delegada do Governo na Comunidade Valenciana, Pilar Bernabé, esta segunda-feira.

A responsável anunciou que o inquérito foi arquivado, uma vez que foi descartado que haja "indícios criminais".

As seguradoras já podem entrar no interior do prédio e proceder à realização do seu trabalho para que os residentes afetados possam "recomeçar os seus projetos de vida".

A notícia anula a convicção anterior de que o incêndio teria sido provocado por um curto-circuito eléctrico no mecanismo de um toldo de uma varanda exterior a um apartamento.

O incêndio deflagrou no dia 22 de fevereiro, pouco depois das 17h30, num imóvel no oitavo andar, e o fogo espalhou-se rapidamente por todo o edifício devido aos materiais utilizados na parede.