Ucrânia. Reino Unido rejeita envio de tropas ocidentais mesmo para treino

O chefe da diplomacia britânica, David Cameron, recusou a possibilidade de enviar tropas ocidentais para a Ucrânia, mesmo para treinar soldados, numa entrevista divulgada este sábado pelo jornal alemão Suddeutsche Zeitung.

"As missões de treino são mais bem realizadas fora do país. No Reino Unido, treinámos 60.000 soldados ucranianos", respondeu Cameron quando questionado sobre se seria inteligente, na situação atual, excluir o envio de tropas ocidentais.

"Devemos evitar criar alvos óbvios para [o Presidente russo Vladimir] Putin", justificou, citado pela agência francesa AFP.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou em fevereiro que a possibilidade de envio de tropas ocidentais para a Ucrânia não podia ser excluída, um comentário que suscitou o protesto de outros líderes.