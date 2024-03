Menina de dois meses morre à fome em Gaza. São já 25 vítimas de subnutrição

O número de mortos por subnutrição e desidratação na Faixa de Gaza subiu para 25, na maioria bebés, mas também uma jovem de 20 anos que morreu nas últimas horas no hospital Shifa, revelaram fontes médicas locais.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo movimento islamita Hamas, anunciou hoje a morte de uma menina de dois meses no hospital de Kamal Adwan, no norte da Faixa de Gaza, bem como de uma mulher de 20 anos no hospital de Shifa, na cidade de Gaza.