EUA. Comité hispânico apoia reeleição de Joe Biden

O maior comité hispânico de ação política dos Estados Unidos, Latino Victory Fund, anunciou este sábado o seu apoio ao Presidente norte-americano, Joe Biden, e à vice-presidente, Kamala Harris, nas eleições de novembro.

Também deram o seu apoio a Biden e Harris os comités de ação política The Collective PAC, que defende os afro-americanos, e o AAPI Victory Fund, dedicado à comunidade de origem asiática e das ilhas do Pacífico.

Estes três grupos, os principais das comunidades minoritárias dos Estados Unidos, anunciaram um investimento de 30 milhões de dólares para mobilizar os eleitores que representam e que podem ser decisivos para a reeleição de Biden.

Em comunicado a diretora de campanha de Biden, Julie Chávez Rodríguez, considerou que estas três organizações são a "coluna vertebral" da diversificada coligação de eleitores que ajudou o líder democrata a derrotar o então Presidente Donald Trump em 2020.

Trump deve ser de novo o candidato republicano nas presidenciais de novembro.

Julie Chávez Rodríguez afirmou, citada pela agência EFE, que as eleições de novembro são particularmente importantes para as referidas comunidades e considerou que com Biden se registaram avanços quanto à equidade racial, à assistência médica com redução dos custos de medicamentos e na criação de emprego, por exemplo.

O apoio destes três grupos será oficializado hoje durante um evento de campanha em que participarão o Presidente e a primeira-dama, Jill Biden, e que terá lugar na Geórgia, estado que foi fundamental para a vitória de Biden em 2020.