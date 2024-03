"Dia histórico." NATO confirma adesão oficial da Suécia

“Este é um dia histórico." Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, anunciou a adesão oficial da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte, sublinhando que a NATO fica "mais forte" e a Suécia "mais segura", graças à entrada do novo membro. A partir de agora, o país fica ao abrigo do artigo 5, aquele que diz que um ataque a um membro da NATO, será considerado um ataque a todos os seus membros.

"A Suécia ocupará agora o seu lugar de direito à mesa da NATO, com uma palavra a dizer na definição das políticas e decisões", disse Jens Stoltenberg, no comunicado da organização.