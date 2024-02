PM da Estónia diz que Macron mostrou à Rússia que nada é descartado

A primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, considerou esta quinta-feira que as declarações do Presidente francês sobre a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia são "um sinal" para a Rússia de que os parceiros de Kiev "não descartam nada".

"Penso que são sinais que estamos a enviar à Rússia [para que perca] que não descartamos nada", afirmou a primeira-ministra numa entrevista ao jornal norte-americano Politico.

"Todos compreendemos que devemos fazer todo o possível para que a Ucrânia ganhe e a Rússia perca esta guerra", sublinhou, esclarecendo, no entanto, que o objetivo agora é fornecer o máximo de armas possível às forças ucranianas.

Neste momento, os únicos países que não fecharam completamente a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia foram os países bálticos.

A Letónia afirmou que "consideraria participar" se fosse alcançado um acordo a esse respeito, enquanto a Lituânia evitou opor-se "fortemente" a tal hipótese.

Por outro lado, os restantes parceiros da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) descartaram esta medida e atribuíram as declarações do Presidente francês, Emmanuel Macron, ao seu desejo de ajudar a Ucrânia, concordando, por outro lado, na necessidade de continuar a enviar armas e munições.

Na segunda-feira, Macron afirmou que o envio de tropas terrestres para a Ucrânia não devia "ser excluído" no futuro, apesar de ter reconhecido que, por enquanto, "não existe consenso" sobre o assunto.

"Faremos tudo o que for necessário para que a Rússia não possa ganhar esta guerra", afirmou na altura o Presidente francês, no final de uma conferência internacional de apoio à Ucrânia.

O conselheiro sénior da presidência ucraniana, Mijailo Podoliak, adiantou hoje "acolher com satisfação" qualquer proposta para melhorar a ajuda ocidental a Kiev.

"Os líderes de vários países europeus sugerem (...) introduzir novas variáveis e delinear o que pode ser feito. E isso é excelente", disse.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já tinha afirmado na quarta-feira que gostava que Macron lhe explicasse as suas declarações com mais pormenor na próxima reunião que planeiam realizar.