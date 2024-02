"Não estão a lidar com um político, mas com um monstro violento". Navalnaya exige ação da UE contra Rússia

Yulia Navalnaya, viúva do opositor russo Alexei Navalny, que morreu há quase duas semanas, acusou esta quarta-feira o Presidente, Vladimir Putin, de controlar uma "organização criminosa" e exigiu da União Europeia (UE) mais do que "declarações de preocupação". Navalnya falava em Estrasburgo.

"Hoje [quarta-feira], o meu marido está morto. Pensei que em 12 dias, desde o homicídio do Alexei, estaria pronta para fazer este discurso, mas passei o esse tempo a tentar recuperar o corpo dele, a preparar as cerimónias fúnebres, a procurar um cemitério. O funeral vai ser daqui a dois dias e ainda não sei como vai ser a cerimónia, não sei se a polícia vai aproveitar para prender aqueles que querem homenageá-lo", lamentou.

Perante os eurodeputados, em Estrasburgo (França), Yulia Navalnaya apresentou um cenário: "muitos de vocês têm eleições este ano, vão fazer campanha, vão ser entrevistados, divulgar propaganda. Agora imaginem que não podiam fazer isso, que ninguém podia entrevistar-vos, que seriam detidos apenas por estarem a fazer a vossa campanha... Bem-vindos à Rússia de Putin".

"Não estão a lidar com um político, mas com um monstro violento", salientou, criticando a UE e todos os intervenientes que acham que podem apelar ao bom senso de Putin.

Yulia Navalnaya disse que o Presidente da Federação Russa é "o líder de uma organização criminosa" e, visivelmente consternada, relatou que a organização "inclui envenenadores e assassinos, que são apenas fantoches" dos oligarcas que apoiam Vladimir Putin.

A viúva do opositor exigiu da União Europeia mais do que "declarações de preocupação", pedindo um combate sério e eficaz contra organizações criminosas na UE que "estão a ajudar a Rússia de Putin, a guardar o seu dinheiro e a ajudar a utilizá-lo" para continuar a repressão do regime.

"Putin tem de responder por tudo o que fez ao meu país, a um país vizinho pacífico e tem de responder por tudo o que fez ao Alexei. O meu marido nunca vai ver a Rússia libertada, mas nós vamos", concluiu Yulia Navalnaya, que foi amplamente aplaudida pelas bancadas.

A sessão plenária começou com a exibição de um vídeo que apresentou o percurso de oposição de Navalny ao regime de Vladimir Putin, desde a tentativa de homicídio com recurso a um agente químico, em agosto de 2020, o regresso à Rússia para continuar, o encarceramento e a morte na prisão conhecida como "Lobo Polar", perto do Círculo Ártico, com temperaturas habitualmente de -20 ºC.

O eurodeputado socialista Pedro Marques escutou atentamente a intervenção de Yulia Navalnaya, e depois interveio: "Prestamos homenagem a Alexei Navalny pela sua coragem e sacrifício, pela democracia e pela liberdade do vosso país, contra a tirania e corrupção de Putin. Alexei Navalny pagou o preço mais elevado, mas o seu legado vai ser honrado pela população russa. Desafiou-nos e ouvimo-la bem".