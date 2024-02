Kanye West processado por usar "I Feel Love" de Donna Summer

Foi-lhes negado o uso, mas usaram os sons à mesma. O rapper norte-americano Ye, conhecido como Kanye West, foi processado terça-feira, juntamente com Ty Dolla $ign, pelos gestores do legado de Donna Summer, cantora disco que morreu em 2012. Em causa está o uso não autorizado da músíca I Feel Love como sample no novo álbum dos artistas, Vultures 1.



De acordo com a ação judicial, citada no The Guardian, os rappers usaram partes "instantaneamente reconhecíveis" do tema I Feel Love na música Good (Don't Die), mesmo depois de lhes ter sido negada a utilização pelos gestores do legado, a 3 de fevereiro.

O processo está a ser levado a cabo pelo viúvo de Donna, Bruce Sudano, que afirma que "os gestores do espólio de Dona Summer não só consideraram o imenso valor comercial da composição de I Feel Love, mas também a potencial degradação do legado" da cantora, uma vez que "West é conhecido como uma figura pública controversa, cuja conduta levou inúmeras marcas e parceiros comerciais a dissociarem-se dele", numa referência aos comentários anti-semitas de Ye em 2022.

A ação judicial refere ainda que Ye e Ty Dolla $ign regravaram a parte "mais reconhecível do tema" com um intérprete diferente, apesar dos gestores dos direitos autorais de Donna "proibirem absolutamente" o uso de uma cópia ou versão do tema.

Os queixosos pedem uma indemnização monetária e ainda que os artistas de Vultures 1 sejam permanentemente impedidos de violarem os direitos autorais de Donna Summer.

Vultures 1 tem sido um sucesso comercial desde o seu lançamento, a 10 de fevereiro. O tema Carnival está em segundo lugar no Top Global da plataforma Spotify. O álbum é, neste momento, o mais vendido nos Estados Unidos, de acordo com a revista Billboard.