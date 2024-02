Israel apresenta plano para retirada de civis de zonas de combate em Gaza

O Exército israelita apresentou um plano para a retirada das populações civis das "zonas de combate" na Faixa de Gaza, anunciou esta segunda-feirao gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Este anúncio surge antes de uma anunciada ofensiva terrestre israelita em Rafah, uma cidade sobrepovoada do sul do território palestiniano, considerada por Netanyahu o "último bastião" do movimento islamita Hamas.