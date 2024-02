Biden espera cessar-fogo em Gaza até à próxima semana

Questionado pelos jornalistas numa gelataria, após gravar um "sketch" para o programa da NBC "Late Night with Seth Meyers", Joe Biden disse ter esperança que o cessar-fogo comece "pelo início do fim de semana" ou "fim do fim de semana".

Está a ser negociada uma "pausa" de seis semanas nas hostilidades na Faixa de Gaza. A libertação dos reféns feitos pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro de 2023 será condicionada à libertação recíproca de centenas de prisioneiros palestinianos.

O cessar-fogo também servirá para permitir a passagem de centenas de camiões de ajuda humanitária, necessária aos habitantes da Faixa de Gaza.

Segundo a Associated Press, as negociações têm que ser concluídas antes do prazo não oficial do início do Ramadão, a 10 de março.