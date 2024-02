António Guterres participa na 55.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, participa esta segunda-feira, em Genebra, na abertura da 55.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da organização, que deverá ser dominada pela situação humanitária na Faixa de Gaza.

Esta sessão, que se prolonga até 05 de abril e que será presidida pela primeira vez pelo novo presidente deste órgão, o embaixador marroquino Omar Zniber (eleito no mês passado para um mandato de um ano), arranca com uma intervenção de Guterres, que tem apelado repetidamente, mas sem sucesso, a um cessar-fogo humanitário em Gaza, estando também previstas intervenções do presidente da Assembleia-Geral da ONU, Dennis Francis, e do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk.

Numa altura em que a Faixa de Gaza está mergulhada numa situação humanitária catastrófica, na sequência dos ataques israelitas, e em que a generalidade da comunidade internacional manifesta preocupação com a anunciada intenção de Israel de conduzir uma ofensiva em Rafah, junto à fronteira fechada com o Egito e onde se concentram quase um milhão e meio de pessoas, este será um tema incontornável da sessão, estando vários debates agendados ao longo das próximas semanas.