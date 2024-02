"Viemos sem conhecer ninguém". Yulia trocou Kiev pelo Porto em busca de paz

No início, foram as sirenes. Depois, foram os mísseis a rasgar os céus de Kiev, os tanques nas ruas da cidade, as explosões constantes.

Naquela madrugada de 24 de fevereiro de 2022, Yulia conta à Renascença que viveu o medo que nunca pensou um dia ter de enfrentar.

Foi há dois anos. E, por mais que passem, tudo isto continuará a ser lembrado como se tivesse acabado de acontecer.

“É impossível estar-se preparado para isto. Nunca poderia imaginar que uma guerra real de larga escala pudesse acontecer no século XXI”, desabafa esta ucraniana que, até ao verão de 2022, resistiu em Kiev.

Depois, a realidade impôs-se e, com ela, o perigo de viver debaixo de bombardeamentos constantes.

“Viemos sem conhecer ninguém”, conta Yulia que, juntamente com o marido, deixou Kiev lá atrás e encontrou no Porto o refúgio o mais longe possível de um conflito que nunca compreenderam.

Em troca da paz, este casal de ucranianos partiu ao desconhecido, sem família e sem amigos no país de acolhimento. E com um filho, na altura, com dois anos de idade.