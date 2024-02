Recomeça julgamento de Christian Brueckner esta sexta-feira

O julgamento de Christian Brueckner, por crimes sexuais cometidos em Portugal, recomeça esta sexta-feira, na Alemanha, depois de ter sido adiado nove minutos logo após ter começado, na semana passada.

A defesa de Christian Brueckner disse que não havia condições para a sessão continuar, já que, numa das publicações feitas no antigo Twitter, a jurada teria apelado à morte do antigo Presidente do Brasil.

O tribunal de Berlim acabou por concordar e adiou o julgamento para esta sexta-feira.

Christian Brueckner está a ser julgado por crimes que terão sido cometidos em Portugal, entre dezembro de 2000 e 2017. Tratam-se de três crimes de violação e dois crimes de abuso sexual de menores.

Este julgamento não fala do desaparecimento de Madeleine McCann, mas o Ministério Público de Braunschweig considera que Christian Brueckner é efetivamente suspeito no desaparecimento da criança, porque o seu telemóvel terá sido localizado nas proximidades do aldeamento turístico de onde Maddie desapareceu.

No entanto, até hoje não há acusação formal, relativa a este caso.