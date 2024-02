ACNUR quer chegar este ano a 2,7 milhões de refugiados ucranianos

Há 30 anos que o Alto Comissariado da ONU para os refugiados (ACNUR) está na Ucrânia com vários programas que ajudam desde a atribuição de bens de primeira necessidade até ao apoio jurídico.

"Em 2023 conseguimos chegar a 2,6 milhões de pessoas. Casas reconstruídas, kit de abrigo e emergência, apoio social e jurídico. Em 2024 pretendemos alcançar 2,7 milhões de ucranianos, mas para isso precisamos de apoio", explica à Renascença Joana Feliciana, responsável de marketing e comunicação do ACNUR Portugal.

No terreno são várias as operações humanitárias em curso. "Apoio monetário para a população satisfazer necessidades tão básicas como alojamento, alimentação, artigos de higiene, necessidades energéticas, abrigos de emergência, geradores, vestuário", mas revela esta responsável do ACNUR, as verbas são curtas.

Joana Feliciana faz um apelo à solidariedade e aos donativos, "para que estas pessoas em contextos extremos e vulneráveis não sejam esquecidas e a resposta humanitária se mantenha de pé porque cortar na esperança é cortar na capacidade que temos de poder garantir que estas vidas continuas a salvo".