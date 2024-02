Joe Biden vai eliminar dívida estudantil a mais 150 mil pessoas

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou esta quinta-feira uma nova medida de eliminação da dívida estudantil, felicitando-se de ter, no total, anulado créditos deste tipo a "cerca de quatro milhões de americanos".

"Demasiados americanos continuam a ter de enfrentar dívidas insuperáveis em troca de um diploma universitário", lamentou Biden, candidato a um segundo mandato presidencial, durante um discurso no Estado da Califórnia.

"Quando aliviamos os norte-americanos da sua divida estudantil, eles são livres de prosseguir os seus sonhos", declarou.

Desde que chegou á Casa Branca, Biden já anulou 138 milhões de dólares de dívida contraídas para realização de estudos a cerca de 3,9 milhões de pessoas.

A medida hoje anunciada vai beneficiar imediatamente os devedores que tenham contraído uma dívida de 12 mil dólares no máximo e que já a estejam a pagar há 10 anos.

A Casa Branca calculou que a medida pode aproveitar a 153 mil pessoas e anular dívidas de 1,3 mil milhões de dólares.

A equipa de campanha do democrata esforça-se por realçar o seu balanço económico e social, que é muito robusto no seu conjunto, junto dos jovens, até aqui pouco entusiastas com a sua candidatura.