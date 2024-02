Rússia. Kremlin rejeita acusações da viúva de Navalny

O Kremlin rejeitou esta terça-feira as acusações "grosseiras e infundadas" da viúva de Alexei Navalny, que acusou o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, de mandar matar o seu marido, o líder da oposição russa.

"Evidentemente, essas são acusações grosseiras e totalmente infundadas contra o chefe de Estado russo, mas dado que Yulia Navalnaya ficou viúva há poucos dias, não farei comentários", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov insistiu que as acusações contra o líder russo "baseiam-se em nada".

De qualquer forma, o porta-voz da Presidência russa garantiu que Putin não viu a mensagem divulgada pela viúva do opositor político, que morreu na prisão na sexta-feira.

O porta-voz do Kremlin afirmou que Moscovo rejeita completamente as exigências de uma investigação internacional sobre a morte de Navalvny, "sobretudo" se vierem do chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell.

A viúva de Navalny afirmou na segunda-feira que continuará a luta do marido contra o Kremlin, acusando ainda Putin de mandar matar o seu marido.

"Vou continuar com a causa de Navalny e peço-lhes que estejam ao meu lado (...). Alexei amava a Rússia mais do que tudo no mundo", disse Yulia Navalnaya num vídeo divulgado na rede social YouTube.

De acordo com a viúva opositor político, "Putin matou não só a pessoa, Alexei Navalny, mas junto com ele queria matar as nossas esperanças, a nossa liberdade, o nosso futuro".

Yulia, de 47 anos, acrescentou na mensagem gravada no exílio que "todos esses anos" esteve com Alexei nas manifestações, prisões domiciliárias, nas buscas e durante o seu envenenamento no verão de 2020.

O corpo de Alexei Navalny ainda não foi entregue à família.

Segundo a OVD-Info, organização que protege os direitos dos detidos, mais de 60 mil pessoas já assinaram uma petição popular para que as autoridades russas entreguem o corpo do opositor à família.

Alexei Navalny morreu a 16 de fevereiro, aos 47 anos, numa prisão do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos.

Os serviços penitenciários da Rússia indicaram que Navalny se sentiu mal depois de uma caminhada e perdeu a consciência.

Destacados dirigentes ocidentais, a família e apoiantes do opositor responsabilizam o presidente russo, Vladimir Putin, pela sua morte.