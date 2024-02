Galiza vai a votos neste domingo

Perto de 2,7 milhões de eleitores estão convocados, este domingo, para votar nas eleições autonómicas da Galiza, a região espanhola que faz fronteira com Portugal, com as últimas sondagens a darem nova vitória ao Partido Popular (PP, direita).

Apesar da eventual vitória, o PP, pela primeira vez em 16 anos, enfrenta o dia do escrutínio com muitas incertezas e a maioria absoluta poderá não ser alcançada.

Caso o PP não consiga hoje a quinta maioria absoluta consecutiva, abre-se a possibilidade de, pela primeira vez na história, haver um governo regional (conhecido como Xunta) liderado por um partido nacionalista, o Bloco Nacionalista Galego (BNG, esquerda).

O BNG é o segundo maior partido na Galiza e poderia liderar a Xunta em coligação com os socialistas (PSdeG-PSOE), num acordo pós-eleitoral que ambos admitem, para tirar a direita do poder.

Segundo as últimas sondagens, o PP vencerá as eleições de hoje na Galiza, com a eleição de entre 36 e 40 deputados. Para a maioria absoluta são necessários, pelo menos, 38.