Conselheiro de Zelensky alerta para "risco fatal" na Europa se Rússia vencer

O conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak alertou este domingo que a Rússia se tornou numa ameaça global e que, caso vença na Ucrânia, "a Europa ficará em zona de risco fatal", destacando que as lideranças europeias já ganharam essa consciência.

Em entrevista à agência Lusa quando se cumprem quase dois anos desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, o assessor do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que "a Rússia destruiu completamente o direito internacional e hoje não existem instituições que possam forçá-la a seguir certas regras de compromisso".

Mykhailo Podolyak considerou que na Europa como um todo e, não apenas em países individuais, "e ao nível dos partidos políticos, ao nível das elites políticas, existe um entendimento muito claro de que a Federação Russa não irá voltar à lei".

Após um período em que as atenções estiveram concentradas no conflito no Médio Oriente, desencadeado por um ataque, em 7 de outubro do ano passado do movimento islamita palestiniano Hamas a Israel, e quando a frente de combate na Ucrânia parecia congelada, o conselheiro presidencial acredita que o foco internacional voltou ao conflito no seu país e à forma como a Rússia se tornou numa ameaça global.

"Penso que há hoje um pleno entendimento de que a Rússia é a origem da escalada de conflitos que aumentaram significativamente os problemas mundiais, que garantem que o mundo não viverá como vivia antes da invasão em grande escala da Ucrânia", advertiu.