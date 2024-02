Zelensky. "Se o Sr. Trump vier à Ucrânia, vou com ele para a linha da frente"

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou este sábado a pedir ajuda a aliados, considerando que “manter a Ucrânia artificialmente desprovida de armas” está a ajudar Putin a fortalecer-se e que, se Trump decidir visitar o país”, vai consigo “para a linha da frente”.

Em discurso na Conferência de Segurança de Munique, numa altura em que a guerra na Ucrânia completa quase dois anos, Zelensky renovou o convite ao ex-presidente norte-americano e favorito à reeleição pelo Partido Republicano Donald Trump para visitar a Ucrânia, oferecendo-se para acompanhá-lo pessoalmente à zona de combate para entender melhor a guerra.

"Se o Sr. Trump vier, estou até disposto a ir com ele para a linha da frente", disse Zelensky.

Zelensky sublinhou ainda que “manter a Ucrânia artificialmente desprovida de armas, em particular de artilharia e de capacidades de longo alcance, permite a Putin adaptar-se à atual intensidade da guerra".

“Não perguntem à Ucrânia quando é que a guerra vai acabar. Perguntem a vocês mesmos: por que Putin é a perpetua?”, questiona.

Zelensky comentou ainda a morte de Alexei Navalny, o opositor russo que faleceu esta sexta-feira. “Putin mata quem ele quiser, seja um líder da oposição ou quem quer que seja uma ameaça”, afirmou.

Sobre a retirada do exército ucraniano da cidade Avdiivka, o presidente ucraniano considerou esta uma "decisão justa" para "salvar o maior número de vidas possível", numa altura em que os soldados lutam para resistir ao ataque das tropas russas.

Durante o seu discurso, Zelensky afirmou que as ações das tropas do seu país na linha da frente são limitadas apenas pela falta de munições e mísseis de longo alcance do Ocidente, permitindo à Rússia adaptar-se à situação no campo de batalha.

"As nossas ações são limitadas apenas pela eficácia e pelo alcance das nossas forças. Avdivka é o teste", afirmou, após as tropas de Kiev se retiraram da cidade oriental na noite de sexta-feira.

"A Ucrânia demonstrou que pode forçar a Rússia a retirar-se e que é capaz de restabelecer as regras. Podemos recuperar o nosso território e (o Presidente russo Vladimir) Putin pode perder, o que já aconteceu mais do que uma vez no campo de batalha", reforçou.