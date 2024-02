Yulia Navalnaya: "Putin e os seus amigos não vão ficar impunes"

"Putin e os seus amigos não vão ficar impunes." Yulia Navalnaya reagiu assim à morte do marido, o principal opositor de Vladimir Putin, durante um discurso na Conferência de Segurança de Munique.

"Devo estar aqui perante vós ou devo voltar para os meus filhos?", começou por questionar a mulher de Alexei Navalny perante a plateia, horas depois de ter recebido a notícia. "Depois pensei: o que faria Alexei no meu lugar? Tenho a certeza de que estaria aqui, neste palco."

Punição foi o que pediu Yulia - Navalny morreu na prisão onde estava detido - dizendo que Putin e toda a sua equipa, "todos os que o rodeiam, todo o seu governo, todos os seus amigos, serão punidos pelo que fizeram ao nosso país, à minha família e ao meu marido".

"Serão levados à justiça e esse dia vai chegar em breve", sublinhou Yulia Navalnaya, apelando à comunidade internacional e "a todas as pessoas do mundo" para que se unam e lutem "contra este mal", referindo-se ao regime da Putin, o Presidente russo.

"Este regime e Vladimir Putin devem ser pessoalmente responsabilizados por todas as atrocidades que cometeram no nosso país no último ano", concluiu.