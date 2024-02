Presidente da Ucrânia assina acordo bilateral com o homólogo Emmanuel Macron

O Presidente da Ucrânia desloca-se, esta sexta-feira, a Paris para assinar um acordo bilateral com o homólogo Emmanuel Macron, num momento em que França quer assegurar a Kiev que o seu apoio e determinação face à agressão russa "estão intactos".

Na agenda de Volodymyr Zelensky, que estará também em Berlim para reunir-se com o chanceler alemão Olaf Scholz, consta um encontro com Macron em que os dois líderes vão assinar um Acordo Bilateral de Defesa, uma conferência de imprensa conjunta e um jantar de trabalho no Palácio do Eliseu (sede da Presidência francesa).

Os pormenores específicos do acordo ainda não são conhecidos, mas a Presidência francesa avançou que será um tratado que se assemelhará ao que já foi assinado entre a Ucrânia e o Reino Unido, espelhando assim as promessas feitas na cimeira da NATO em Vilnius, Lituânia, que decorreu em julho passado.

Fontes da diplomacia francesa, citadas pela agência francesa AFP, sublinharam que o acordo bilateral vai definir o quadro para a ajuda humanitária e financeira a longo prazo a Kiev, mas também o apoio à reconstrução e a assistência militar à Ucrânia.