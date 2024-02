O “Lobo Polar” da Sibéria. A prisão onde morreu Navalny

As duas prisões foram construídas na década de 1960 e chegaram a fazer parte dos Gulag, sistema soviético de campos de trabalho forçados para criminosos e qualquer opositor do regime.

“É quase impossível escapar” da prisão, devido às “centenas de quilómetros de tundra de um lado e as montanhas dos Urais polares do outro”, conta Ivan Vostrikov, ex-coordenador regional da equipa de Navalny em Tyumen, citado pelo jornal The Moscow Times.