França anuncia novo apoio de 3 mil milhões à Ucrânia

A França e a Ucrânia assinaram esta sexta-feira um acordo bilateral de segurança. Paris promete a Kiev mais de 3 mil milhões de euros em ajuda militar até ao final do ano.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenksy, no Palácio do Eliseu e garantiu que vai continuar a apoiar a Ucrânia no esforço de guerra contra a Rússia.

A França vai enviar mais armamento, nomeadamente para defesa aérea, e treinar mais militares ucranianos, indica o Palácio do Eliseu, numa altura em que a guerra da Ucrânia vai entrar no segundo ano, desde a invasão russa, a 24 de fevereiro de 2022.

A Presidência francesa refere que o novo acordo bilateral contempla mais de 3 mil milhões de euros em ajuda adicional para a Ucrânia ao longo do ano de 2024.

“Isto inclui o desenvolvimento de um setor de defesa moderno na Ucrânia e um caminho para um futuro na NATO”, sublinha o gabinete de Emmanuel Macron.