Stoltenberg responde a Trump: "Não devemos minar a credibilidade da NATO"

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, reagiu esta quarta-feira às mais recentes afirmações de Donald Trump sobre os países com dívidas à Aliança. Para Stoltenberg, "não devemos minar a credibilidade da NATO" em termos da sua capacidade de dissuasão de ataques dos inimigos.



O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) afirmou ainda que 18 dos 31 países da Aliança Atlântica já investiram pelo menos 2% do Produto Interno Bruto (PIB) na área da defesa.

O anúncio de Jens Stoltenberg foi feito em conferência de imprensa no quartel-general da NATO, em Bruxelas, numa antevisão da reunião ministerial na quinta-feira e a anteceder uma reunião do Conselho NATO-Ucrânia.

O secretário-geral da aliança político-militar, da qual Portugal é um dos Estado-membros fundadores, acrescentou que desde 2014, o investimento em defesa aumentou 11% - na sequência da anexação da Crimeia pela Rússia - e que os 31 países que a compõem investiram mais de 600 mil milhões de euros.

O republicano Donald Trump declarou no último sábado que, se for reeleito Presidente dos Estados Unidos, encorajaria a Rússia a fazer "o que entendesse" a países com dívidas à NATO.