Estónia acredita que Moscovo se prepara para conflito com Ocidente

Os serviços secretos da Estónia admitem que Moscovo poderá estar a preparar-se para um confronto militar com o Ocidente na próxima década.

De acordo com o jornal The Guardian, a Estónia alega que o plano da Rússia é duplicar o número de forças nos países do flanco leste da NATO.

Um ataque que é "altamente improvável" a curto prazo, acredita a Estónia, tendo em conta que a Rússia tem que manter tropas na Ucrânia.

A Estónia pede ao Ocidente que se prepare militarmente para dissuadir eventuais intenções expansionistas por parte de Moscovo.

No entretanto, a primeira-ministra da Estónia e o ministro da cultura da Lituânia passaram a fazer parte da lista de procurados pela Rússia. A lista, divulgada esta terça-feira, não indica a que crimes é que Kaja Kallas está associada. Já o ministro lituano aparece associado à destruição ou danos causados a monumentos dedicados a soldados soviéticos no país báltico.

É a primeira vez que a Rússia coloca um líder estrangeiro numa lista de procurados.